"Некоторые его тренерские решения я откровенно не понимал. Степаненко изначально не был готов, но он поборол боль, начал набирать, готовился к Евро. Да, первый матч Сидорчук нормально сыграл, во втором участвовал Степаненко, но с Австрией Тарас не играл. Затем играл со Швецией.

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Тарас был готов максимально на Англию, но почему его не поставили, знает только Андрей Николаевич. Возможно, он мог навязать борьбу Кейну и Магуайру – это уже сейчас можно говорить", – заявил Пятов в интервью Youtube-каналу BurBuzz.

Напомним, сборная Украины в четвертьфинале Евро-2020 уступила Англии (0:4) и прекратила выступления на турнире. Впрочем, это лучший результат "сине-желтых" за всю историю выступлений на чемпионатах Европы.

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