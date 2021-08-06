"Что стало решающим фактором в завершении карьеры в сборной Украины? Семья и мои дети. Я понял, что мне не хватает времени, чтобы больше быть с ними. За 15 лет я пропустил столько моментов из жизни своих детей, что теперь хочется это исправить. Пришло время побыть как можно больше с семьей.

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Я чувствую в себе силы, дело не в том, что я устал или не могу играть в клубе и в сборной. Я вижу, что у нас выросло замечательное поколение вратарей, поэтому могу уходить из сборной со спокойной душой. Этим молодым ребятам я отдал все, что мог, мы ценим друг друга. А у меня теперь появится возможность уделить больше времени своей семье", – поделился Пятов в интервью изданию Фокус.

Напомним, Андрей завершил карьеру в сборной Украины после Евро-2020. В общем, голкипер провел за "сине-желтых" 97 поединков.

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