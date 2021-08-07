"Деякі його тренерські рішення я відверто не розумів. Степаненко спочатку не був готовий, але він поборов біль, почав набирати, готувався до Євро. Так, перший матч Сидорчук нормально зіграв, у другому брав участь Степаненко, але з Австрією Тарас не грав. Потім грав зі Швецією.

Пятов пояснив, чому завершив кар'єру у збірній України

Тарас був готовий максимально на Англію, але чому його не поставили, знає тільки Андрій Миколайович. Можливо, він міг нав'язати боротьбу Кейну і Магуайру – це вже зараз можна говорити", – заявив Пятов в інтерв'ю Youtube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, збірна України в чвертьфіналі Євро-2020 поступилась Англії (0:4) та припинила виступи на турнірі. Втім, це найкращий результат "синьо-жовтих" за всю історію виступів на чемпіонатах Європи.

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