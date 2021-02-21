Андрей Пятов и Сергей Кривцов не помогут Шахтеру в матче 15 тура УПЛ против Руха.

Оба ветерана "горняков" даже не попали в заявку на отчетный поединок.

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Пятов заболел ангиной, сообщил журналист каналов "Футбол" Богдан Тимовчак в эфире "Тур ONLINE". Кривцов просто получил отдых от главного тренера Шахтера Луиша Каштру.

Напомним, 25 февраля дончане сыграют ответный матч 1/16 ЛЕ против Маккаби Т-А после победы 2:0 на выезде.

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