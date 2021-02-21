Пятов не грає проти Руха через хворобу, Кривцов отримав відпочинок
17:46 - Читать на русском
Андрій Пятов та Сергій Кривцов не допоможуть Шахтарю в матчі 15 туру УПЛ проти Руха.
Олександр Бандура 90+6’
9’ Тете
60’ Майкон
90+6’ Олександр Бандура
Обидва ветерани "гірників" навіть не потрапили до заявки на звітний поєдинок.
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Пятов захворів ангіною, повідомив журналіст каналів "Футбол" Богдан Тимовчак у ефірі "Тур ONLINE". Кривцов просто отримав відпочинок від головного тренера Шахтаря Луїша Каштру.
Нагадаємо, 25 лютого донеччани зіграють матч-відповідь 1/16 ЛЄ проти Маккабі Т-А після перемоги 2:0 на виїзді.
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