Андрій Пятов та Сергій Кривцов не допоможуть Шахтарю в матчі 15 туру УПЛ проти Руха.

Обидва ветерани "гірників" навіть не потрапили до заявки на звітний поєдинок.

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Пятов захворів ангіною, повідомив журналіст каналів "Футбол" Богдан Тимовчак у ефірі "Тур ONLINE". Кривцов просто отримав відпочинок від головного тренера Шахтаря Луїша Каштру.

Нагадаємо, 25 лютого донеччани зіграють матч-відповідь 1/16 ЛЄ проти Маккабі Т-А після перемоги 2:0 на виїзді.

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