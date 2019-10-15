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Пятов: Наконец-то в сборную Украины пришел тренер, который раскрывает игроков

09:13 55 Читати українською
Пятов: Наконец-то в сборную Украины пришел тренер, который раскрывает игроков
Андрей Пятов / УЕФА

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал победу над Португалией (2:1) в матче отбора на Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Мы играем качественно и красиво. Стали выполнять то, что говорит нам тренер. Играли по результату. Пенальти не было и первой карточки у Степаненко тоже не было. После удаления было главным не пропустить.

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Главное, что мы выполнили задачу. Главный секрет нашего успеха – это тренер. Наконец-то пришел тренер, который раскрывает игроков", – сказал Пятов в комментарии Tribuna.com.

Напомним, что сборная Украины под руководством Андрея Шевченко одолела португальцев (2:1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила досрочный выход на континентальное первенство.

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Евро-2020 Украина - Португалия Андрей Пятов Андрей Пятов Украина Украина Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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