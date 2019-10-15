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Пятов: Нарешті у збірну України прийшов тренер, який розкриває гравців

09:12 2400 Читать на русском
Пятов: Нарешті у збірну України прийшов тренер, який розкриває гравців
Андрій Пятов / УЄФА

Голкіпер збірної України Андрій Пятов прокоментував перемогу над Португалією (2:1) у матчі відбору на Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Ми граємо якісно і красиво. Стали виконувати те, що говорить нам тренер. Грали за результатом. Пенальті не було і першої картки у Степаненка теж не було. Після вилучення було головним не пропустити.

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Головне, що ми виконали завдання. Головний секрет нашого успіху – це тренер. Нарешті прийшов тренер, який розкриває гравців", – сказав П'ятов у коментарі Tribuna.com.

Нагадаємо, що збірна України під керівництвом Андрія Шевченка здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальну першість.

Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду

blog_ava
Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду
03:20
21065
Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Україна Україна Збірна України Андрій Пятов Андрій Пятов Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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