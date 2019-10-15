Пятов: Нарешті у збірну України прийшов тренер, який розкриває гравців

Голкіпер збірної України Андрій Пятов прокоментував перемогу над Португалією (2:1) у матчі відбору на Євро-2020.

"Ми граємо якісно і красиво. Стали виконувати те, що говорить нам тренер. Грали за результатом. Пенальті не було і першої картки у Степаненка теж не було. Після вилучення було головним не пропустити.

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Головне, що ми виконали завдання. Головний секрет нашого успіху – це тренер. Нарешті прийшов тренер, який розкриває гравців", – сказав П'ятов у коментарі Tribuna.com.

Нагадаємо, що збірна України під керівництвом Андрія Шевченка здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальну першість.

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