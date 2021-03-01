"Пятов профессионал и фантастический игрок, он пример для Украины, Шахтера и всех нас. Все то, что он сумел показать – достойно уважения.

Трубин дерзким финтом убрал форварда Маккаби Т-А – Пятов оценил действия молодого конкурента

Он реагирует на нынешнюю ситуацию как мужчина, прекрасно понимает, что Анатолий Трубин хорошо работает, как и все другие вратари. Но на данный момент выбрали Трубина, и он уважает наш выбор, принимает как должное. Это не та вещь, которая заставляет Андрея волноваться, потому что он можно сказать "эталон", – цитирует Каштру официальный сайт Зари.

Стоит отметить, Андрей Пятов в последний раз защищал ворота Шахтера в официальном матче в конце октября в выездном поединке ЛЧ против Боруссии М.

Заря в меньшинстве обыграла Шахтер в зрелищном матче тура – сработала замена Скрипника, первое поражение Каштру в УПЛ