Голкипер Шахтера Анатолий Трубин стал одним из главных героев матча 1/16 Лиги Европы против Маккаби Т-А (1:0).

Молодой вратарь "горняков" отразил все удары соперника, а на 32 минуте еще и показал незаурядную технику.

Шахтер – Маккаби Т-А – 1:0 – видео гола и обзор матча

Нападающий Маккаби Александар Пешич хотел запрессинговать Трубина в штрафной, но в итоге остался ни с чем. 19-летний вратарь элегантно убрал мяч под себя, а униженный серб лишь разочарованно воскликнул в пустоту. Андрей Пятов сидел на скамейке запасных и одобрительно оценил действия конкурента.

Добавим, что сегодня Шахтер узнает своего соперника в 1/8 финала Лиги Европы – жеребьевка начнется в 14:00.

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