Игроки Шахтера порадовали детей, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть родной дом.

Андрей Пятов и Дмитрий Крыськив встретились с малышами в рамках благотворительной акции.

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На мероприятии присутствовало 30 детишек. Игроки Шахтера поддержали их и охотно ответили на все вопросы. Не обошлось без подарков – мячей и клубной атрибутики.

? Як Андрій Пятов і Дмитро Криськів зустрілися з дітьми-переселенцями?



11 листопада у Львівській області на одному з АЗК паливного партнера ФК «Шахтар» компанії «БРСМ-Нафта» відбулася зустріч футболістів першої команди із 30 дітьми.



Дивіться емоційне відео, як це було. pic.twitter.com/cemV2naiMI — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 12, 2022

Напомним, следующий матч Шахтера состоится завтра, когда команда Йовичевича сыграет против Зари (15:00).

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