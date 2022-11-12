Пятов и Крыськив встретились с 30 детьми-переселенцами – трогательное видео
23:20 - Читати українською
Игроки Шахтера порадовали детей, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть родной дом.
Андрей Пятов и Дмитрий Крыськив встретились с малышами в рамках благотворительной акции.
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На мероприятии присутствовало 30 детишек. Игроки Шахтера поддержали их и охотно ответили на все вопросы. Не обошлось без подарков – мячей и клубной атрибутики.
Напомним, следующий матч Шахтера состоится завтра, когда команда Йовичевича сыграет против Зари (15:00).
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