Гравці Шахтаря потішили діток, які через війну були змушені покинути рідну домівку.

Андрій Пятов та Дмитро Криськів зустрілися з малечею в рамках благодійної акції.

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На заході були присутні 30 діточок. Гравці Шахтаря підтримали їх і охоче відповіли на всі питання. Не обійшлося без подарунків – м'ячів та клубної атрибутики.

? Як Андрій Пятов і Дмитро Криськів зустрілися з дітьми-переселенцями?



11 листопада у Львівській області на одному з АЗК паливного партнера ФК «Шахтар» компанії «БРСМ-Нафта» відбулася зустріч футболістів першої команди із 30 дітьми.



Дивіться емоційне відео, як це було. pic.twitter.com/cemV2naiMI — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 12, 2022

Нагадаємо, наступний матч Шахтаря відбудеться завтра, коли команда Йовічевіча зіграє проти Зорі (15:00).

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