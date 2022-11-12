Пятов і Криськів зустрілися з 30 дітьми-переселенцями – зворушливе відео
23:20 - Читать на русском
Гравці Шахтаря потішили діток, які через війну були змушені покинути рідну домівку.
Андрій Пятов та Дмитро Криськів зустрілися з малечею в рамках благодійної акції.
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На заході були присутні 30 діточок. Гравці Шахтаря підтримали їх і охоче відповіли на всі питання. Не обійшлося без подарунків – м'ячів та клубної атрибутики.
Нагадаємо, наступний матч Шахтаря відбудеться завтра, коли команда Йовічевіча зіграє проти Зорі (15:00).
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