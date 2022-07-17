"Много лет общаюсь и дружу с украинскими ультрасами, и поэтому знаю как у фанатов все принято. Если они уже выбрали свой путь, то сходить с него не будут – даже если будут знать, что они не правы.

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Если они уже сказали, что тот фашист или нацист, то менять мнение не будут, хотя все понимают. Почему они это кричали? Потому что пятеро их ультрас воевали за так называемые "ДНР" и "ЛНР", поэтому они не могли меня принять. Думаю, если я еще раз буду играть против Райо Вальекано, то они все равно будут кричать то, что раньше. Не верю, что их точка зрения изменилась. Извинений и ничего такого не было.

Первый год было непросто. Когда играешь против них и 20 тысяч всю игру поют, что ты фашист и нацист – это, конечно, немного тяжело. У меня есть характер, поэтому я все это как-то прошел. Немного обидно, но это такое. Пытаюсь не обращать внимания", – сказал Зозуля в интервью Tribuna.

Напомним, зимой 2017-го Зозуля должен был отправиться в аренду из Бетиса в Райо Вальекано, однако вынужден был вернуться к севильцам, поскольку фанаты мадридцев обвинили его в нацизме и требовали ухода из клуба. Через два года возник новый инцидент – матч Сегунды между Райо и Альбасете был прерван из-за нацистских кричалок фанатов мадридцев в адрес украинского форварда. Зозулю тогда поддержали президент Украины Владимир Зеленский, президент УАФ Андрей Павелко, защитник Василий Кравец и ассоциация футболистов Испании.

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