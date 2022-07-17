"Багато років спілкуюсь і товаришую з українськими ультрасами, і тому знаю як у фанатів все заведено. Якщо вони вже вибрали свою дорогу, то сходити з неї не будуть – навіть коли знатимуть, що вони не праві.

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Якщо вони вже сказали, що той фашист чи нацист, то змінювати думку не будуть, хоча все розуміють. Чому вони це кричали? Бо п’ятеро їхніх ультрасів воювали за так звані "ДНР" та "ЛНР", тому вони не могли мене прийняти. Думаю, якщо я ще раз буду грати проти Райо Вальєкано, то вони все одно будуть кричати те, що й раніше. Не вірю, що їхня точка зору змінилась. Вибачень і нічого такого не було.

Перший рік було непросто. Коли граєш проти них і 20 тисяч всю гру співають, що ти фашист і нацист – це, звичайно, трошки важко. У мене є характер, тому я це все якось пройшов. Трохи образливо, але то таке. Намагаюсь не звертати увагу", – сказав Зозуля в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, взимку 2017-го Зозуля мав вирушити в оренду з Бетіса у Райо Вальєкано, однак змушений був повернутися до севільців, оскільки фанати мадридців" звинуватили його в нацизмі і вимагали відходу з клубу. Через два роки виник новий інцидент – матч Сегунди між Райо та Альбасете було перервано через нацистські кричалки фанатів мадридців на адресу українського форварда. Зозулю тоді підтримали президент України Володимир Зеленський, президент УАФ Андрій Павелко, захисник Василь Кравець та асоціація футболістів Іспанії.

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