Пять обидчиков Шахтера попали в команду недели Лиги Европы

В символическую команду попали сразу пять представителей миланского Интера, который в полуфинале одолел донецкий Шахтер, обыграв команду Луиша Каштру со счетом 5:0. Интересно, что единственным игроком, который точно не сыграет в финале стал Бруну Фернандеш, Манчестер Юнайтед которого проиграл Севилье (1:2).
Шахтер – единственный полуфиналист Лиги Европы, не представленный в голосовании за лучшего игрока недели
Голкипер: Самир Ханданович (Интер)
Защитники: Данило Д'Амброзио, Стефан де Врей (оба – Интер), Серхио Регилон (Севилья)
Полузащитники: Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Марцело Брозович, Николо Барелла (оба – Интер), Сусо, Хесус Навас (оба – Севилья)
Нападающие: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (оба – Интер)
Отметим, что финалистами Лиги Европы сезона-2019/20 стали миланский Интер и испанская Севилья. Решающий поединок состоится 21 августа в немецком Кельне.
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