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Пять обидчиков Шахтера попали в команду недели Лиги Европы

11:54 - Читати українською
Пять обидчиков Шахтера попали в команду недели Лиги Европы

УЕФА определил самых ярких игроков по итогам матчей 1/2 финала Лиги Европы.

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

В символическую команду попали сразу пять представителей миланского Интера, который в полуфинале одолел донецкий Шахтер, обыграв команду Луиша Каштру со счетом 5:0. Интересно, что единственным игроком, который точно не сыграет в финале стал Бруну Фернандеш, Манчестер Юнайтед которого проиграл Севилье (1:2).

Шахтер – единственный полуфиналист Лиги Европы, не представленный в голосовании за лучшего игрока недели

Голкипер: Самир Ханданович (Интер)

Защитники: Данило Д'Амброзио, Стефан де Врей (оба – Интер), Серхио Регилон (Севилья)

Полузащитники: Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Марцело Брозович, Николо Барелла (оба – Интер), Сусо, Хесус Навас (оба – Севилья)

Нападающие: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (оба – Интер)

Отметим, что финалистами Лиги Европы сезона-2019/20 стали миланский Интер и испанская Севилья. Решающий поединок состоится 21 августа в немецком Кельне.

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Лига Европы Лаутаро Лаутаро Мартинес Серхио Серхио Регилон Интер - Шахтер Самир Самир Ханданович Хесус Хесус Навас Ромелу Ромелу Лукаку Данило Данило Д'Амброзио Марцело Марцело Брозович Хесус Хесус Сусо Бруну Бруну Фернандеш Стефан Стефан де Врей Николо Николо Барелла Интер Интер
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