Пять обидчиков Шахтера попали в команду недели Лиги Европы

В символическую команду попали сразу пять представителей миланского Интера, который в полуфинале одолел донецкий Шахтер, обыграв команду Луиша Каштру со счетом 5:0. Интересно, что единственным игроком, который точно не сыграет в финале стал Бруну Фернандеш, Манчестер Юнайтед которого проиграл Севилье (1:2).

Шахтер – единственный полуфиналист Лиги Европы, не представленный в голосовании за лучшего игрока недели

Голкипер: Самир Ханданович (Интер)

Защитники: Данило Д'Амброзио, Стефан де Врей (оба – Интер), Серхио Регилон (Севилья)

Полузащитники: Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Марцело Брозович, Николо Барелла (оба – Интер), Сусо, Хесус Навас (оба – Севилья)

Нападающие: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (оба – Интер)

Отметим, что финалистами Лиги Европы сезона-2019/20 стали миланский Интер и испанская Севилья. Решающий поединок состоится 21 августа в немецком Кельне.

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