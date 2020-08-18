Шахтер – единственный полуфиналист Лиги Европы, не представленный в голосовании за лучшего игрока недели

УЕФА определил самых ярких футболистов по итогам полуфинальных матчей в Лиге Европы.

Пресс-служба организации дала старт голосованию за лучшего игрока недели. Отметим, что среди четырех полуфиналистов лишь Шахтер не делегировал своего представителя.

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За награду ведут борьбу сразу два обидчика "горняков" – Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку, которые забили в ворота Андрея Пятова по два мяча. Также среди претендентов голкипер Севильи Ясин Буну и хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш.

Отметим, что финалистами Лиги Европы сезона-2019/20 стали миланский Интер и испанская Севилья. Решающий поединок состоится 21 августа в немецком Кельне.

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