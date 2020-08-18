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Шахтер – единственный полуфиналист Лиги Европы, не представленный в голосовании за лучшего игрока недели

09:30 - Читати українською
Шахтер – единственный полуфиналист Лиги Европы, не представленный в голосовании за лучшего игрока недели
Ромелу Лукаку / Getty images

УЕФА определил самых ярких футболистов по итогам полуфинальных матчей в Лиге Европы.

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

Пресс-служба организации дала старт голосованию за лучшего игрока недели. Отметим, что среди четырех полуфиналистов лишь Шахтер не делегировал своего представителя.

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За награду ведут борьбу сразу два обидчика "горняков" – Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку, которые забили в ворота Андрея Пятова по два мяча. Также среди претендентов голкипер Севильи Ясин Буну и хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш.

Отметим, что финалистами Лиги Европы сезона-2019/20 стали миланский Интер и испанская Севилья. Решающий поединок состоится 21 августа в немецком Кельне.

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Интер - Шахтер Интер Интер Лига Европы Ромелу Ромелу Лукаку Бруну Бруну Фернандеш Яссин Яссин Буну Лаутаро Лаутаро Мартинес
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