П'ять кривдників Шахтаря потрапили у команду тижня Ліги Європи

До символічної команди потрапили відразу п'ять представників міланського Інтера, який у півфіналі здолав донецький Шахтар, обігравши команду Луїша Каштру з рахунком 5:0. Цікаво, що єдиним гравцем, який точно не зіграє у фіналі став Бруну Фернандеш, Манчестер Юнайтед якого програв Севільї (1:2).

Шахтар – єдиний півфіналіст Ліги Європи, не представлений у голосуванні за найкращого гравця тижня

Голкіпер: Самір Хандановіч (Інтер)

Захисники: Даніло Д'Амброзіо, Стефан де Врей (обидва – Інтер), Серхіо Регілон (Севілья)

Півзахисники: Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Марцело Брозовіч, Ніколо Барелла (обидва – Інтер), Сусо, Хесус Навас (обидва – Севілья)

Нападники: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартінес (обидва – Інтер)

Відзначимо, що фіналістами Ліги Європи сезону-2019/20 стали міланський Інтер та іспанська Севілья. Вирішальний поєдинок відбудеться 21 серпня у німецькому Кельні.

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