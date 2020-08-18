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П'ять кривдників Шахтаря потрапили у команду тижня Ліги Європи

11:53 -
П'ять кривдників Шахтаря потрапили у команду тижня Ліги Європи

УЄФА визначив найяскравіших гравців за підсумками матчів 1/2 фіналу Ліги Європи.

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

До символічної команди потрапили відразу п'ять представників міланського Інтера, який у півфіналі здолав донецький Шахтар, обігравши команду Луїша Каштру з рахунком 5:0. Цікаво, що єдиним гравцем, який точно не зіграє у фіналі став Бруну Фернандеш, Манчестер Юнайтед якого програв Севільї (1:2).

Шахтар – єдиний півфіналіст Ліги Європи, не представлений у голосуванні за найкращого гравця тижня

Голкіпер: Самір Хандановіч (Інтер)

Захисники: Даніло Д'Амброзіо, Стефан де Врей (обидва – Інтер), Серхіо Регілон (Севілья)

Півзахисники: Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Марцело Брозовіч, Ніколо Барелла (обидва – Інтер), Сусо, Хесус Навас (обидва – Севілья)

Нападники: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартінес (обидва – Інтер)

Відзначимо, що фіналістами Ліги Європи сезону-2019/20 стали міланський Інтер та іспанська Севілья. Вирішальний поєдинок відбудеться 21 серпня у німецькому Кельні.

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Ліга Європи Лаутаро Лаутаро Мартінес Серхіо Серхіо Регілон Інтер - Шахтар Самір Самір Хандановіч Хесус Хесус Навас Ромелу Ромелу Лукаку Даніло Даніло Д'Амброзіо Марцело Марцело Брозовіч Хесус Хесус Сусо Бруну Бруну Фернандеш Стефан Стефан де Врей Ніколо Ніколо Барелла Інтер Інтер
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