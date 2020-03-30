Манчестер Юнайтед подготовил 150 млн евро на 4-й самый дорогой трансфер в истории – сенсационная цель

Боссы "красных дьяволов" собираются провести самый дорогой трансфер в истории клуба.

Согласно информации Daily Star, Манчестер Юнайтед размышляет над подписанием хавбека Атлетико Сауля Ньигеса, клаусула которого составляет 150 миллионов евро. Манкунианцы готовы ее активировать.

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Сообщается, что МЮ давно следит за футболистом. Намерение приобрести испанца связано с идеей Сульшера поставить его в центр вместе с Бруну Фернандешем. При этом значительную часть расходов на трансфер покрыла бы продажа Поля Погба, который стал бы ненужным.

Вытащить Сауля из Мадрида, однако, будет непросто. В текущем сезоне полузащитник провел 37 матчей и забил четыре гола – он безусловный игрок основы Атлетико. Испанец при этом ни разу не заявлял о своем намерении уйти из клуба, а его контракт рассчитан до 2026 года.

Если Манчестер Юнайтед активирует клаусула Сауля, а тот согласится на переход, трансфер станет четвертым по стоимости в истории футбола. Больше платили только за Неймара (222 млн), Мбаппе (180 млн) и Коутиньо (160).

В любом случае, Сауль – не единственный вариант для усиления центрального звена "красных дьяволов". Сообщается также об интересе МЮ к Дони ван де Беку (его сватают в Реал), 18-летнему Джуду Беллингхему (его планируют отдать в аренду) и Джейдону Санчо.

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