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"Ты вышел за рамки, позор!": известный форвард оштрафован полицией Манчестера

14:09 79 Читати українською
"Ты вышел за рамки, позор!": известный форвард оштрафован полицией Манчестера
Умар Ниассе / Getty Images

Нападающий Эвертона Умар Ниассе оказался в эпицентре скандала, снова попав в руки правоохранителей.

Нападающий Эвертона Умар Ниассе был задержан полицией Большого Манчестера за нарушение карантина в Великоритании.

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Правоохранители сообщают, что Mеrcedez форварда остановил патрульный автомобиль без опознавательных знаков с полицейскими в гражданской одежде. В авто стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов, кроме Ниассе, они увидели его приятеля и двух женщин, хотя в рамках карантина запрещено появляться на публике группами более двух человек. Умару выписали штраф в 30 фунтов, а его подругам вызвали Uber.

По информации The Sun, офицеры с подозрением отнеслись к задержанному, светили ему фонариком в глаза и требовали произнести фамилию по буквам. Поняв, что перед ними форвард клуба АПЛ, полицейские разгневались. "Ты вышел за рамки, позор! Как футболист Премьер-лиги, ты просто подверг риску всех. Что ты делаешь? Это абсолютно неприемлемо", – заявил Умару один из правоохранителей.

Это уже не первое правонарушение Ниассе. В 2016 году полиция Большого Манчестера, где проживает семья Умара, задержала форварда по подозрению в нападении на человека.

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