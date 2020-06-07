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Пьянич пренебрег интересом двух грандов ради Барселоны

21:07 60 Читати українською
Пьянич пренебрег интересом двух грандов ради Барселоны
Миралем Пьянич / Reuters

Хавбек Ювентуса Миралем Пьянич ответит взаимностью лишь одному претенденту.

Босниец настроен перейти исключительно в Барселону, информирует Tuttosport.

Ювентус выбирал почти из дюжины игроков Барселоны в ходе переговоров по Пьяничу

ПСЖ и Челси пытались поборитися за Пьянича в последние месяцы, но все напрасно. Хавбек Ювентуса будет ждать итогов переговоров туринцев с Барселоной и не обращать внимания на другие предложения. Чемпионы Италии убеждены, что неопределенность с будущим не повлияет на игру 30-летнего плеймейкера после возобновления сезона.

К слову, Миралем Пьянич провел 32 матча во всех турнирах сезона 2019/20, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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