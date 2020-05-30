Ювентус выбирал почти из дюжины игроков Барселоны в ходе переговоров по Пьяничу

Туринский Ювентус серьезно подошел к выбору исполнителя на замену хавбеку Миралему Пьяничу. "Старая синьора" проанализировала целесообразность перехода половины состава испанской Барселоны.

Юве фактически смирился с потерей боснийского хавбека в ближайшее трансферное окно, утверждает Marca.

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В данный момент туринцы ведут активные переговоры с Барсой относительно условий перехода Пьянича. Сумма отступных может составить 60 млн евро. Кроме того, "Старая синьора" может получить несколько игроков испанского гранда в рамках соглашения. Больше всего Ювентус интересуют Видаль, Ракитич и Артур. Последний, однако, желает закрепиться на Камп Ноу.

В свою очередь Семеду и Дембеле могут стать частью другого обмена – на защитника туринцев Маттию Де Шильо. Чемпион Италии также интересовался возможностью подписания Ансу Фати, но "блаугранас" не хотят его отпускать. Также в ходе переговоров всплывали фамилии юниоров Аленьи, Пуча, Морибы, Тринкау и Педри.

Кроме того, издание не исключает переезд в Италию исполнителей, не входящих в планы тренерского штаба Барселоны. Это защитники Фирпо, Ваге и Тодибо, а также атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо.

К слову, в нынешнем сезоне Миралем Пьянич провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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