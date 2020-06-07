П'яніч знехтував інтересом двох грандів заради Барселони

Хавбек Ювентуса Міралем П'яніч відповість взаємністю лише одному претенденту.
Боснієць налаштований перейти виключно в Барселону, інформує Tuttosport.
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ПСЖ і Челсі намагалися поборитися за П'яніча в останні місяці, але все марно. Хавбек Ювентуса чекатиме на підсумки переговорів туринців з Барселоною і не зважатиме на інші пропозиції. Чемпіони Італії переконані, що невизначеність з майбутнім не вплине на гру 30-річного плеймейкера після відновлення сезону.
До слова, Міралем П'яніч провів 32 матчі в усіх турнірах сезону 2019/20, забив 3 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.
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