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П'яніч знехтував інтересом двох грандів заради Барселони

21:07 111 Читать на русском
П'яніч знехтував інтересом двох грандів заради Барселони
Міралем П'яніч / Reuters

Хавбек Ювентуса Міралем П'яніч відповість взаємністю лише одному претенденту.

Боснієць налаштований перейти виключно в Барселону, інформує Tuttosport.

Ювентус обирав майже з дюжини гравців Барселони у ході перемовин щодо П'яніча

ПСЖ і Челсі намагалися поборитися за П'яніча в останні місяці, але все марно. Хавбек Ювентуса чекатиме на підсумки переговорів туринців з Барселоною і не зважатиме на інші пропозиції. Чемпіони Італії переконані, що невизначеність з майбутнім не вплине на гру 30-річного плеймейкера після відновлення сезону.

До слова, Міралем П'яніч провів 32 матчі в усіх турнірах сезону 2019/20, забив 3 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

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Теги
Трансфери ПСЖ ПСЖ Італія Іспанія Ювентус Ювентус Барселона Барселона Міралем П'яніч Міралем П'яніч Челсі Челсі
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