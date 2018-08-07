Пьяца официально стал игроком Фиорентины

Нападающий Ювентуса Марко Пьяца перешел в Фиорентину на правах аренды.

Хорватский нападающий будет выступать за Фиорентину в следующем сезоне, сообщает официальный сайт "фиалок". Также у команды будет право выкупа игрока.

Ранее в СМИ появилась информация, что "фиалки" заплатят Ювентусу за годовую аренду молодого форварда 2 миллиона евро. Выкупить контракт руководство Фиорентины сможет за 23 миллиона.

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Во второй части сезона Марко Пьяца выступал на правах аренды в Шальке. За это время он сыграл в 9 поединках во всех турнирах и забил 2 гола.