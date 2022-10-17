После того как Митьюлланд на 22-й минуте открыл счёт в матче 13-го тура чемпионата Дании с Хорсенс, во вратаря гостевой команды Матея Делача полетели пластиковые стаканы, наполненные пивом. Позже еще до перерыва болельщики Митьюлланда снова бросили стаканы с пивом в голкипера соперника, но на этот раз не попали.

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Как информирует официальный сайт Митьюлланда, клуб из Хернинга осуждает подобное поведение. Принимающая сторона заявила, что идентифицировала двух болельщиков, которые занимались этим безобразием. Клуб запретил им посещать домашние матчи любимой команды, помимо этого они были оштрафованы полицией.

"Пивом нужно наслаждаться, а не бросаться", – говорится в клубном заявлении.

Митьюлланд выиграл ту встречу со счётом 2:1.

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