Лига Европы 2022/23, 4-й тур

Группа А

Буде-Глимт – Арсенал 0:1

Гол: Сака, 24

Группа С

Бетис – Рома 1:1

Голы: Каналес, 34 – Белотти, 53

Группа D

Унион Сент-Жилуаз – Брага 3:3

Голы: Бонифаце, 20, 62, Ванзейр, 49 – Витинья, 15, 36, 41

Группа F

Фейеноорд – Митьюлланд 2:2

Голы: Тимбер, 32, Ханко, 48 – Мартинес, 16, Святченко, 58

Группа G

Карабах – Олимпиакос 0:0

Нант – Фрайбург 0:4

Голы: Кублер, 25, Грегорич, 71, Шаде, 82, Чонг Ву Йонг, 87

Арсенал прервал победную домашнюю серию чемпиона Норвегии в еврокубках: до этого матча Буде-Глимт выиграл 14 последних домашних игр подряд. В этих встречах норвежцы забили 42 мяча, и пропустили только пять. Искусственное поле и суровая погода играли норвежцам на руку, но команде Микеля Артеты удалось совладать с этими факторами. Гол Сака в середине первого тайма оказался победным для "канониров".

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Благодаря этой победе Арсенал сделал существенную заявку на выход в плей-офф Лиги Европы с первого места. Но на данный момент лондонцы пока что ничего еще не гарантировали – теоретически тот же Буде-Глимт еще может их обойти.

Жозе Моуринью раскритиковал Рому за подход в двух последних матчах, и попросил у "сенаторов" раздевалки демонстрации лидерских качеств. Пресса писала, что в так называемый "сенат" Ромы входят Пеллегрини, Абрахам, Манчини и Кристанте. Спинаццолы в этом списке не было, и именно левый латераль римлян допустил грубую ошибку, которая привела к голу Бетиса в первом тайме. Леонардо сделал слишком сильный поперечный пас на Матича на своей половине поля, и подарил мяч сопернику. Каналес пробил с дальней дистанции, и с помощью рикошета пробил Патрисиу.

Моуринью удивил заменой в перерыве: португалец снял с игры Матича и выпустил на поле Камара, приобретением которого, согласно всё той же прессе, был явно недоволен. И именно Камара ассистировал в начале второго тайма на Белотти, когда нападающий сравнивал счёт.

Рома сыграла в Севилье в ничью, и этот результат без Дибалы и Дзаньоло – уже серьёзное достижение. Но первое место в группе от римлян всё так же далеко, команда Моуринью будет бороться за вторую строчку вместе с Лудогорцем.

В Бельгии нападающий Браги Витинья соорудил классический хет-трик в течение 26 минут: все свои мячи португальский форвард забил с игры и в течение одного тайма. Более того, Витинья забил правой ногой, головой и левой ногой. Он стал четвёртым игроком Браги, оформившим хет-трик в еврокубках. Тремя предыдущими были Чико Гордо, Мейонг и Лима.

К сожалению для Витиньи, Унион не стал мириться с такой результативностью португальца, и в его составе нашёлся свой бомбардир – Бонифаце. 21-летний нигериец, пришедший из Буде-Глимт, оформил дубль, помог своей команды завоевать одно очко и сохранить первое место в квартете D.

В группе F перед четвёртым туром сложилась уникальная ситуация: все четыре команды квартета набрали по четыре очка. Поскольку в этой группе есть ярко выраженный фаворит – Лацио, за вторую путёвку в плей-офф шла настоящая заруба. Фейеноорд и Митьюлланд стремились к победе в роттердамской встрече, но в итоге были вынуждены подписать мировую.

Фрайбург решил не откладывать задачу по выходу из группы G с первого места, и добыл четвёртую победу подряд – снова пострадал действующий обладатель Кубка Франции Нант. Единственный гол в середине первого тайма забил Лукас Кублер, который в нынешнем сезоне получает игровую практику только в кубковых турнирах. Позже к нему примкнули два других автора мячей, Грегорич, Шаде и Чонг Ву Йонг.

В Азербайджане Карабах и Олимпиакос разыграли ничью, которая сыграла на руку команде Курбана Курбанова. Карабах набрал 7 очков и оторвался от ближайшего преследователя на четыре пункта. У греков еще остаются шансы побороться за третье место, которое позволит команде попасть в Лигу конференций.

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