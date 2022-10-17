Після того, як Мітьюлланд на 22-й хвилині відкрив рахунок у матчі 13-го туру чемпіонату Данії з Хорсенс, у воротаря гостьової команди Матея Делача полетіли пластикові склянки, наповнені пивом. Пізніше ще до перерви вболівальники Мітьюлланда знову кинули склянки з пивом у голкіпера суперника, але цього разу не влучили.

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Як інформує офіційний сайт Мітьюлланда, клуб із Хернінга засуджує подібну поведінку своїх вболівальників. Господарі поля заявили, що ідентифікували двох фанатів, які займалися цим неподобством. Клуб заборонив їм відвідувати домашні матчі улюбленої команди, крім того, вони були оштрафовані поліцією.

"Пивом треба насолоджуватися, а не кидатися", – йдеться у клубній заяві.

Мітьюлланд виграв ту зустріч з рахунком 2:1.

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