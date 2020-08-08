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Пиварич трогательно попрощался с Динамо

20:01 - Читати українською
Пиварич трогательно попрощался с Динамо
Йосип Пиварич / Сайт Динамо

Защитник Йосип Пиварич написал теплые слова в адрес киевского Динамо, в котором провел три года.

"Хочу сказать огромное спасибо клубу Динамо Киев за замечательные 3 года. Спасибо руководству клуба, всем тренерам и персоналу, которые помогали мне все эти 3 года.

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Особая благодарность фанатам за поддержку, которую я все время чувствовал. Киев навсегда останется в моем сердце, и я никогда не забуду тебя. Удачи всей семье Динамо. Я буду болеть за вас!" – написал Пиварич в Instagram.

Напомним, 31 июля стало известно, что Динамо не будет продлевать контракт вице-чемпиона мира. Летом 2017 киевляне заплатили загребскому Динамо за защитника 2 млн евро. Хорват страдал от постоянных травм, которые помешали ему закрепиться в основе "бело-синих" – всего 47 матчей за все время. В текущем сезоне Пиварич провел три игры, результативными действиями не отличался.

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Хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО клубу Динамо Киев за чудесные 3 года. Спасибо руководству и руководству клуба, всем тренерам и персоналу, которые помогали мне все эти 3 года. Особая благодарность фанатам за поддержку, которую я все время ощущал и чувствовал. Киев навсегда останется в моем сердце, и я никогда не забуду тебя. Удачи всей семье Динамо и болеть за вас! ? @fc_dynamo_kyiv

Допис, поширений Josip Pivarić (@josip_pivaric19)

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Йосип Йосип Пиварич
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