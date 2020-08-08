Пиварич трогательно попрощался с Динамо

"Хочу сказать огромное спасибо клубу Динамо Киев за замечательные 3 года. Спасибо руководству клуба, всем тренерам и персоналу, которые помогали мне все эти 3 года.

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Особая благодарность фанатам за поддержку, которую я все время чувствовал. Киев навсегда останется в моем сердце, и я никогда не забуду тебя. Удачи всей семье Динамо. Я буду болеть за вас!" – написал Пиварич в Instagram.

Напомним, 31 июля стало известно, что Динамо не будет продлевать контракт вице-чемпиона мира. Летом 2017 киевляне заплатили загребскому Динамо за защитника 2 млн евро. Хорват страдал от постоянных травм, которые помешали ему закрепиться в основе "бело-синих" – всего 47 матчей за все время. В текущем сезоне Пиварич провел три игры, результативными действиями не отличался.

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