Теодорчик вместо возвращения в Динамо перейдет в другой клуб – туда сватали Жерсона Родригеса

Форвард Удинезе Лукаш Теодорчик, которого СМИ отправляли в Динамо, не вернется в Киев.

Турецкий Гезтепе близок к успешному завершению переговоров с итальянским Удинезе по трансферу нападающего Лукаша Теодорчика, сообщает Fanatik.

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По информации издания, поляк уже договорился с Гезтепе об условиях сотрудничества, теперь клубам осталось согласовать все детали между собой. В 2018 году Удинезе заплатил за форварда 3,5 млн евро.

Добавим, что в начале лета Теодорчика связывали с возвращением в киевское Динамо, за которое он выступал с 2014 по 2016 год. Гезтепе приписывали интерес к другому нападающему украинского клуба – Жерсону Родригесу.

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