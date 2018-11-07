Динамо – Ренн: прогноз на матч Лиги Европы

Киевское Динамо встретится с французским Ренном в 4 туре группового этапа Лиги Европы 2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Лиги Европы Динамо – Ренн состоится 8 ноября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры в 19:55 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Динамо – Ренн, прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

По мнению букмекеров, Динамо подходит к домашнему поединку фаворитом. Авторитетные конторы William Hill и Bwin солидарны в предложенных коэффициентах. Победа хозяев оценивается в 2.05, успех фрацузькои команды – в 3.6, а ничья – в 3.4.

Специалисты прогнозируют не слишком результативный матч. На стандартный тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 2, тогда как на соответствующий тотал меньше – за 1.75.

В первом противостоянии этих соперников Динамо вырвало у Ренна гостевую победу со счетом 2:1, а теперь наиболее вероятные итоги – это минимальный успех киевлян со счетом 1:0 (коэффициент – 6.5) и ничья с голами обеих команд 1:1 (коэффициент – 5.8).

Отметим, что после 3 туров группового раунда Лиги Европы Динамо с 5 очками разместилось на 2 месте в квартете К, а Ренн, имея в активе 3 балла, находится на 3 строчке.

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