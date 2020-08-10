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"Пирло заставил меня чувствовать себя старым": Конте остроумно прокомментировал изменения на тренерском мостике Ювентуса

14:18 - Читати українською
"Пирло заставил меня чувствовать себя старым": Конте остроумно прокомментировал изменения на тренерском мостике Ювентуса
Конте и Пирло / АР

Главный тренер Интера Антонио Конте поздравил Андреа Пирло с назначением в Ювентус.

Наставник "нерадзурри" вспомнил, как тренировал Маэстро во время совместного периода в Ювентусе.

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"Я, безусловно, очень рад за Андреа. Кроме всего, что он дал мне в футбольном смысле, он является исключительным человеком, и я очень люблю его. Я говорю это и вижу ребят, которых когда-то тренировал. Теперь они сами становятся тренерами. Пирло заставил меня чувствовать себя старым!" – приводит слова Конте Football-italia.

Напомним, в прошлом сезоне именно Ювентус и Интер были на вершине Серии А – туринцы добыли на очко больше и стали чемпионами.

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Ювентус Ювентус Италия Антонио Антонио Конте Андреа Андреа Пирло Интер Интер
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