"Пірло змусив мене почуватися старим!": Конте дотепно прокоментував зміни на тренерському містку Ювентуса

Наставник "нерадзуррі" пригадав, як тренував Маестро під час спільного періоду в Ювентусі.

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"Я, безумовно, дуже радий за Андреа. Крім усього, що він дав мені у футбольному сенсі, він є винятковою людиною, і я дуже люблю його. Я кажу це і бачу хлопців, яких колись тренував. Тепер вони самі стають тренерами. Пірло змусив мене почуватися старим!" – наводить слова Конте Football-italia.

Нагадаємо, у минулому сезоні саме Ювентус та Інтер були на вершині Серії А – туринці здобули на очко більше і стали чемпіонами.

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