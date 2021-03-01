"Против Специи будет важный матч для нас, ведь мы должны продолжать борьбу за Скудетто. Придется с первых минут играть интенсивно.

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Я бы не говорил, что мы можем бороться за Скудетто, если бы не был уверен, что команда тоже так думает. Знаю, что ребята верят в это, они хорошо тренируются и хотят вернуться к борьбе за титул. Это помогает мне чувствовать себя комфортно.

Мы не смотрим на тех, кто над нами или позади нас, мы концентрируемся на себе. Цель должна оставаться неизменной, игр будет много, и пока есть возможности осуществить камбэк, мы будем там", – цитирует Пирло Football Italia.

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