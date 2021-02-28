Португальский форвард в поединке против Вероны отличился единственным забитым мячом Юве. Это помогло Кришу ворваться в топ-3 бомбардиров клуба в Серии А с 2000 года, информирует Stats Foot.

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Теперь у Роналду 71 гол. По этому показателю он обошел Пауло Дибалу, который сейчас залечивает травму. Лидером по этому показателю является Алессандро Дель Пьеро со 188-ю точными ударами. Вторым идет Давид Трезеге (123 гола).

К слову, Криштиану в свои 36 лет зажигает в Ювентусе. В этом сезоне он провел в футболке "Старой синьоры" 29 матчей, отличился 26 мячами и 3 ассистами.

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