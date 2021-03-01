"Проти Спеції буде важливий матч для нас, адже ми повинні продовжувати боротьбу за Скудетто. Доведеться з перших хвилин грати інтенсивно.

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Я б не говорив, що ми можемо боротися за Скудетто, якби не був упевнений, що команда теж так думає. Знаю, що хлопці вірять у це, вони добре тренуються і хочуть повернутися до боротьби за титул. Це допомагає мені почувати себе комфортно.

Ми не дивимося на тих, хто над нами або позаду нас, ми концентруємося на собі. Мета повинна залишатися незмінною, ігор буде багато, і поки є можливості здійснити камбек, ми будемо там", – цитує Пірло Football Italia.

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