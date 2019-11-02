Пирло признался, что в 2011 году мог выбрать Рому вместо Ювентуса

Бывший хавбек сборной Италии Андреа Пирло рассказал о поисках нового клуба после окончания своих выступлений за Милан в 2011 году.

"Профессор" вполне мог проигнорировать приглашение Ювентуса и перейти в другой гранд Серии А.

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"Прежде чем присоединиться к Ювентусу, я был близок к Роме. У нас были контакты, но в итоге из этого ничего не получилось и я переехал в Турин", – приводит слова Пирло Football Italia.

Напомним, легендарный хавбек выступал за Ювентус в течение четырех сезонов, в которых неизменно добывал титул чемпиона Серии А.

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