Золоті 80-ті: Шахтар на броньовику, кат Динамо, смертельні жнива у Бредфорді і ще 27 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Карл-Хайнц Румменігге роздає автографи. У 1984-87 роках німецький бомбардир виступав за міланський Інтер. У 107 матчах забив 42 голи.

2. Йон Сівебек – данський захисник МЮ у сезоні 1986/87, сенсаційний чемпіон Європи-1992.

3. Атмосфера Мундіалю-1986 на арені Ацтека – головному колізеї Мексики.

4. Роже "Старий лев" Мілла із Кубком Франції. У 80-х цей форвард забивав за Бастію, Сент-Етьєн та Монпельє. А за збірну Камеруну виступав упродовж 21 року!

5. Боббі Робсон і Браян Робсон. Перший очолював збірну Англії, другий – забивав за неї.

6. Олександр Заваров – віртуоз київського Динамо, який у 1988-му переїхав у Ювентус.

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7. Чемпіонат Європи-1980. Бельгія – Англія (1:1). Трабли на трибунах туринського Комунале.

8. Ліверпуль – Ньюкасл на Енфілд Роуд, сезон 1987/88. "Сороки" Глен Рьодер і Пол Гаскойн не можуть поділити м'яч.

9. Сократес змушує капітулювати Діно Дзоффа. Епічна битва Італія – Бразилія (3:2) за путівку у півфінал ЧС-1982.

10. Копи на якомусь із матчів чемпіонату Уельсу. Середина 80-х.

11. Легендарний Еусебіу завітав до американського Клівленда. Це – 1980 рік. Двома роками раніше "Чорна пантера" закінчив ігрову кар'єру.

12. Марадона після матчу Аргентина – Італія (1:1) на ЧС-1986. Ель Дієго відповів голом на пенальті, реалізований Альтобеллі.

13. Пролітаючи над гніздом "дроздів". Панорама Хоторнс, стадіону Вест Бромвіч Альбіон, 1981 рік.

14. Дикий Уго Орландо Гатті – ексцентричний голкіпер Боки Хуніорс 1970-80-х.

15. Німецький голкіпер Тоні Шумахер надає першу допомогу мексиканцеві Уго Санчесу. Чвертьфінал ЧС-1986, ФРН – Мексика – 0:0, по пен. 4:1.

16. Грузин і українець у збірній СРСР: Олександр Чівадзе та Олег Блохін.

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17. Король повітря – Гельмут Дукадам, голкіпер Стяуа, у 1986-му. Того року сенсаційні румуни здобули Кубок чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

18. Атмосфера перед поєдинком ЧС-1986 Шотландія – Уругвай видалася яскравішою, ніж сам матч. Суперники розписали нульову нічию.

19. Тоні Польстер, таранний форвард, який у 80-х штампував голи за Аустрію, Торіно і Севілью, не кажучи вже про збірну Австрії.

20. Чемпіонат Італії 1984/85. Наполі – Сампдорія. Грем Сунесс та Дієго Марадона.

21. Рочдейл приймає Галіфакс Таун. На календарі – 31 березня 1986 року. Традиційний "весняний футбол" в англійській трясовині.

22. Рабах Маджер – алжирський форвард Порту середини 80-х. Він попив багато крові в оборони київського Динамо, а у фіналі Кубка чемпіонів-1987 забив перший із двох м'ячів у ворота Баварії.

23. Стадіон Веллі Парад – у вогні. Домашня арена Бредфорд Сіті спалахнула під час матчу проти Лінкольн Сіті – загинули 56 уболівальників (1985 рік).

24. Фернандо Шалана – хавбек Бенфіки, Бордо і збірної Португалії. Провідні вуса світового футболу 80-х.

25. Шахтар оригінально доставив у Донецьк Кубок СРСР-1983. У фіналі "гірники" обіграли Металіст (1:0) завдяки голу Сергія Ященка.

26. Бомбардир Ганс Кранкль у 1980-му році, коли після ратних подвигів у Барселоні повернувся в рідний чемпіонат Австрії.

27. В'ячеслав Шевчук (праворуч) зі своїм братом наприкінці 80-х. "Луцька ваза – мій перший кубок в кар'єрі", – прокоментував фото уславлений екс-латераль Шахтаря та збірної України.

28. Фред Стріт і Пол Гаскойн. Робочі будні збірної Англії у 1989-му.

29. Хаві Ернандес у складі дитячої команди Террасса (1989 рік).

30. У Брондбю молодий Петер Шмейхель міг запросто затягнутися цигаркою. На той момент він вже викликався у збірну Данії. У 1991-му кіпер переїде на Олд Траффорд, щоб стати легендою.

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