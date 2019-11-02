Футбольная мафия виновата в том, что Роналду не получил больше "Золотых мячей", – резонансное заявление матери звезды

Мария Долорес Авейру остро раскритиковала организаторов "Золотого мяча", которые якобы умышленно игнорируют достижения ее звездного сына – Криштиану Роналду.

"Есть мафия и это именно то слово, чтобы описать тех, кто на верхушке этого всего. Да, это футбольная мафия. Если бы не они, у моего сына было бы больше "Золотых мячей".

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Они бы так не делали, если бы Криштиану был испанцем или англичанином. Так происходит, потому что он португалец, с Мадейры. Не знаю, получит ли он "Золотой мяч" вновь, но я верю в это. Если посмотреть на его достижения в течение сезона, то становится понятно, что он заслуживает эту награду", – рассказала Мария Долорес в интервью SIC Noticias.

Напомним, Роналду в последний раз получал "Золотой мяч" в 2017 году, всего на его счету пять таких наград, что является рекордом наравне с Лионелем Месси. Звезды Ювентуса и Барселоны попали в расширенный список претендентов 2019 года, поэтому у обоих есть шанс вырвать единоличное лидерство.

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