Пирло начнет тренерскую карьеру в Ювентусе

Украина — 14:15 341
-
Степаненко прооперирован в Лондоне – Шахтер назвал срок восстановления полузащитника
-
"Богиня Італії": Аталанта пише історію Ліги чемпіонів і осоромила президента Ювентуса, а Ілічіч нагадав ШевченкаЛига чемпионов — 14:08 334
-
Вольфсбург – Шахтер: прогноз на матч Лиги ЕвропыЛига Европы — 12:49 282
-
"Сином цікавилось Динамо, але коли травмувався, про нього забули": Тарас Степаненко очима своєї матеріИнтервью — 12:00 405
-
Валенсия – Аталанта: Малиновский заслужил 1/4 ЛЧ на грани ассиста, безумные рекорды Иличича и снова о ШахтереЛига чемпионов — 04:10 2898