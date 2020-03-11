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Пирло начнет тренерскую карьеру в Ювентусе

15:53 52 Читати українською
Пирло начнет тренерскую карьеру в Ювентусе
Андреа Пирло / фото из соцсетей

Бывший полузащитник Милана, Ювентуса и сборной Италии Андреа Пирло в ближайшее время начнет работу в статусе наставника.

Андреа Пирло в ближайшее время станет главным тренером Ювентуса U-23, сообщает Goal.com.

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Как добавляет La Stampa, легендарный хавбек сменит нынешнего наставника молодежной команды "Старой синьоры" по завершении текущего сезона. Добавим, что Ювентус U-23 выступает в Серии C.

Напомним, легендарный хавбек выступал за Ювентус в течение четырех сезонов, в которых неизменно получал титул чемпиона Серии А.

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Италия Андреа Пирло Андреа Пирло Ювентус Ювентус
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