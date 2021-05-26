Пирло может заменить Де Дзерби на посту тренера Сассуоло, – журналист
Генеральный директор Сассуоло Джованни Карневали ищет тренера на замену Роберто Де Дзерби, который перешел в Шахтер.
Если руководство Ювентуса не оставит Андреа Пирло на посту главного тренера, он все равно продолжит свою карьеру в Серии А, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
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В услугах 42-летнего специалиста заинтересован генеральный директор Сассуоло Джованни Карневали. Недавно ряды "черно-зеленых" покинул их наставник Роберто Де Дзерби, который перебрался в Шахтер.
Напомним, "Старая Синьора" завершила сезон 2020/21 на 4 месте в Серии А. Руководство клуба осталось не очень довольно результатами команды в этом сезоне и может попрощаться с Пирло. Сассуоло по результатам сезона занял 8 место.
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Se Andrea #Pirlo non dovesse essere confermato dalla #Juventus, potrebbe comunque restare ad allenare in #SerieA: il giovane allenatore bresciano è molto apprezzato dall’ad del #Sassuolo Giovanni Carnevali, a caccia dell’erede di De Zerbi. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 26, 2021