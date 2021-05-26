Ювентус решил не продлевать соглашение с Фабио Паратичи, которая заканчивается 30 июня 2021 года, сообщает официальный сайт Ювентуса.

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Специалист работал в структуре туринского клуба в течение 11 сезонов, присоединившись к клубу летом 2010 года. Он начинал с должности координатора технической сферы, а затем продолжил выполнять обязанности спортивного директора с сезона 2011/12. В 2018 году Паратичи стал главным футбольным директором Ювентуса.

Отметим, что Ювентус во времена работы Паратичи стал гегемоном Серии А, завоевав 9 подряд Скудетто. Победную серию туринцев прервал Интер, который стал чемпионом по итогам сезона 2020/21.

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