"Мы были недовольны ничьей с Аталантой (1:1 – прим.). Мы хотели компенсации потерянных очков и сегодня достигли ее в лучшем виде.

Роналду снова забил красоту – видеообзор матча Парма – Ювентус – 0:4

Нам нужно было победить и добиться того, чтобы форварды отличились голами. И Роналду, и Мората хотели снова забить, и нашей команде надо было помочь им.

Роналду был взбешен тем, что не забил пенальти Аталанте. К счастью, у него было несколько дней на то, чтобы подумать над этим. Шаг за шагом мы движемся к той цели, которую я поставил перед нами, к тому, чего хотят игроки. Мы должны быть фаворитами Серии А и относиться одинаково как к игре с Барселоной, так и к игре с Пармой", – цитирует Пирло Football Italia.

К слову, Роналду оформил дубль в этом матче, Мората поставил жирную точку. Таким образом Ювентус закрепился на третьей строчке, лишь на один пункт отставая от лидера Милана. Парма идет пятнадцатой.

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