Парма уступила Ювентусу в рамках 13-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команда Фабио Ливерани не смогла создать достойного сопротивления туринскому гранду. Криштиану Роналду оформил дубль и стал лидером бомбардирской гонки. Особенно красивым получился первый гол португальца – форвард в фирменном стиле выпрыгнул очень высоко и головой направил мяч в сетку.

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Благодаря этой победе Ювентус набрал 27 очков и по крайней мере временно поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии. Парма (12 пунктов) осталась на 15-м месте.