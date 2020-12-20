Роналду снова забил красоту – видеообзор матча Парма – Ювентус – 0:4
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Парма уступила Ювентусу в рамках 13-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Деян Кулусевски 23’
Альваро Мората 86’
23’ Деян Кулусевски
86’ Альваро Мората
Команда Фабио Ливерани не смогла создать достойного сопротивления туринскому гранду. Криштиану Роналду оформил дубль и стал лидером бомбардирской гонки. Особенно красивым получился первый гол португальца – форвард в фирменном стиле выпрыгнул очень высоко и головой направил мяч в сетку.
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Благодаря этой победе Ювентус набрал 27 очков и по крайней мере временно поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии. Парма (12 пунктов) осталась на 15-м месте.
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