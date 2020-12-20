"Ми були незадоволені нічиєю з Аталантою (1:1 – прим.). Ми хотіли компенсації втрачених очок і сьогодні досягли її в найкращому вигляді.

Роналду знову забив красу – відеоогляд матчу Парма – Ювентус – 0:4

Нам потрібно було перемогти і добитися того, щоб форварди відзначилися голами. І Роналду, і Мората хотіли знову забити, і нашій команді треба було допомогти їм.

Роналду був розлючений тим, що не забив пенальті Аталанті. На щастя, у нього було кілька днів на те, щоб подумати над цим. Крок за кроком ми рухаємося до тієї мети, що я поставив перед нами, до того, чого хочуть гравці. Ми повинні бути фаворитами Серії А і ставитися однаково як до гри з Барселоною, так і до гри з Пармою", – цитує Пірло Football Italia.

До слова, Роналду оформив дубль у цьому матчі, Мората поставив жирну крапку. Таким чином Ювентус закріпився на третій сходинці, лише на один пункт відстаючи від лідера Мілана. Парма йде п'ятнадцятою.

Ювентус завдяки дублю Роналду розгромив Парму, гол екс-динамівця не допоміг Вероні обіграти Фіорентину