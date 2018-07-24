Пирло будет работать на телевидении

Бывший полузащитник Ювентуса и сборной Италии Андреа Пирло нашел работу на телевидении.

Итальянский Sky Sport объявил о приглашении в качестве эксперта бывшего полузащитника Милана, Интера, Ювентуса и сборной Италии Андреа Пирло.

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39-летний Пирло будет анализировать матчи Серии А и Лиги чемпионов наряду с Фабио Капелло, Алессандро Дель Пьеро и Эстебаном Камбьясо.

Пирло завершил игровую карьеру в 2017 году. Последним клубом итальянца был представитель MLS Нью-Йорк Сити, в котором Андреа провел три сезона.

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