ФИФА сообщила дату объявления номинантов на премию "The Best"

Стало известно, когда Международная федерация футбола объявит номинантов на трофей "The Best".

Завтра, 24 августа, ФИФА объявит номинантов на получение награды "The Best", сообщает официальный сайт федерации.

Традиционно будут объявлены имена номинантов на звание лучшего футболиста, футболистки, тренера мужской команды и тренера женской команды.

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Напомним, ранее награда называлась "Золотой мяч", однако осенью 2016 ФИФА и France Football прекратили сотрудничество. Теперь каждый вручает свой трофей. У France Football остался "Золотой мяч", а в ФИФА – награда "The Best".

В прошлом году трофей "The Best" в номинации лучшего игрока получил Криштиану Роналду.

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