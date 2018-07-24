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Пірло працюватиме на телебаченні

08:10 4 Читать на русском
Пірло працюватиме на телебаченні
Андреа Пірло / Фото з соцмереж

Колишній півзахисник Ювентуса та збірної Італії Андреа Пірло знайшов роботу на телебаченні.

Італійський Sky Sport оголосив про запрошення в якості експерта колишнього півзахисника Мілана, Інтера, Ювентуса і збірної Італії Андреа Пірло.

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39-річний Пірло буде аналізувати матчі Серії А і Ліги чемпіонів поряд з Фабіо Капелло, Алессандро Дель П'єро і Естебаном Камб'ясо.

Пірло завершив ігрову кар'єру в 2017 році. Останнім клубом італійця був представник MLS Нью-Йорк Сіті, в якому Андреа провів три сезони.

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Теги
Італія Андреа Пірло Андреа Пірло Фабіо Капелло Фабіо Капелло Естебан Камб'ясо Естебан Камб'ясо
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