Пірло працюватиме на телебаченні

Колишній півзахисник Ювентуса та збірної Італії Андреа Пірло знайшов роботу на телебаченні.

Італійський Sky Sport оголосив про запрошення в якості експерта колишнього півзахисника Мілана, Інтера, Ювентуса і збірної Італії Андреа Пірло.

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39-річний Пірло буде аналізувати матчі Серії А і Ліги чемпіонів поряд з Фабіо Капелло, Алессандро Дель П'єро і Естебаном Камб'ясо.

Пірло завершив ігрову кар'єру в 2017 році. Останнім клубом італійця був представник MLS Нью-Йорк Сіті, в якому Андреа провів три сезони.

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