Пирич: Арсенал-Киев рассматривает не только кандидатуры Раванелли и Штимаца

Президент Арсенал-Киев Ивица Пирич подтвердил интерес к итальянскому специалисту Фабрицио Раванелли.

"Действительно мы рассматриваем несколько кандидатур европейского уровня на должность наставника Арсенала. Что касается Фабрицио Раванелли, то о нем тоже идет речь. Впрочем, есть кандидат из Хорвати Игор Штимац. Также имеются в нашем списке еще некоторые бывшие знаменитые футболисты, но на ком из них в итоге мы остановимся, точно не могу сказать. Ведь в этом вопросе пока что нет никакой конкретики. Мы ищем амбициозного тренера на перспективу, который хотел бы у нас работать.

Экс-форвард Ювентуса Раванелли возглавит Арсенал-Киев, – СМИ

Если придет тренер европейского уровня, то Сергей Литовченко будет с ним работать, войдет в его тренерский штаб. Хочу добавить, что политика нашего клуба будет направлена на укрепление академии, развитие своих игроков с последующей их продажей в зарубежные чемпионаты. Это одна из наших главных целей", – цитирует Пирича FootBoom.