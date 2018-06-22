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Піріч: Арсенал-Київ розглядає не тільки кандидатури Раванеллі і Штімаца

15 червня 12:58 521 Читать на русском
Піріч: Арсенал-Київ розглядає не тільки кандидатури Раванеллі і Штімаца
Івіца Піріч (по центру) / Фейсбук

Президент Арсенал-Київ Івіца Піріч підтвердив інтерес до італійського фахівця Фабріціо Раванеллі.

"Дійсно ми розглядаємо кілька кандидатур європейського рівня на посаду наставника Арсенала. Що стосується Фабріціо Раванеллі, то про нього теж йдеться. Втім, є кандидат з Хорвати Ігор Штімац. Також є в нашому списку ще деякі колишні знамениті футболісти, але на кого з них в результаті ми зупинимося, точно не можу сказати. Адже в цьому питанні поки що немає ніякої конкретики. Ми шукаємо амбітного тренера на перспективу, який хотів би у нас працювати.

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Якщо прийде тренер європейського рівня, то Сергій Литовченко буде з ним працювати, увійде в його тренерський штаб. Хочу додати, що політика нашого клубу буде спрямована на зміцнення академії, розвиток своїх гравців з подальшим їх продажем в зарубіжні чемпіонати. Це одна з наших головних цілей", – цитує Піріча FootBoom.

Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Фабріціо Раванеллі Фабріціо Раванеллі Івіца Піріч Ігор Штімац
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