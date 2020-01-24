Пиоли: Ибрагимович – один из лучших игроков в мире за последнее десятилетие

Главный тренер Милана Стефано Пиола оценил влияние звездного новичка Златана Ибрагимовича на команду.

"Ибрагимович дает команде дополнительное преимущество – своим влиянием и присутствием в матчах, отношением и профессионализмом в повседневной жизни. Златан делает команду лучше, его одноклубники сразу нашли контакт с ним.

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Не удивлен всем этим, ведь речь идет о чемпионе, который является одним из лучших игроков в мире за последнее десятилетие. Я ожидал многого от него. Я нашел полезного и умного игрока", – приводит слова Пиоли Football-Italia.

Напомним, Милан проведет свой матч в рамках 21-го тура Серии А уже сегодня – соперником миланцев станет Брешия.

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