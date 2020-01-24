Пйонтек хочет покинуть Милан – отец форварда подтвердил намерения сына

Польский нападающий Милана Кшиштоф Пйонтек волнуется относительно своего участия в финальной части Евро-2020.

"Кшиштоф хочет подойти к Евро-2020 в хорошей форме, а это значит, что он не может позволить себе просто сидеть на скамейке запасных. Он хочет регулярно выходить на поле.

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Если он не сможет этого делать в Милане, то с радостью перейдет в другой клуб. Он доступен на трансферном рынке, как и Лукас Пакета, Сусо и Чалханоглу.

Многие клубы хотят его арендовать, но Милан настаивает на продаже и возврате денег, заплаченные Дженоа год назад, чтобы сразу приобрести новых игроков. Все решится в последнюю неделю трансферного окна", – цитирует отца Кшиштофа Sportowefakty.

Напомним, Милан приобрел поляка в Дженоа за 38 млн евро. В текущем сезоне Серии А Пйонтек провел 18 матчей, в которых отметился 4-мя голами.

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