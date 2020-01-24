Піолі: Ібрагімовіч – один з найкращих гравців в світі за останнє десятиліття

Головний тренер Мілана Стефано Піолі оцінив вплив зіркового новачка Златана Ібрагімовіча на команду.

"Ібрагімовіч дає команді додаткову перевагу – своїм впливом і присутністю в матчах, ставленням і професіоналізмом в повсякденному житті. Златан робить команду кращою, його одноклубники відразу знайшли контакт з ним.

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Не здивований всім цим, адже мова йде про чемпіона, який є одним з найкращих гравців в світі за останнє десятиліття. Я очікував багато чого від нього. Я знайшов корисного і розумного гравця", – наводить слова Піолі Football-Italia.

Нагадаємо, Мілан проведе свій матч у рамках 21-го туру Серії А вже сьогодні – суперником міланців стане Брешія.

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